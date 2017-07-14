СМИ: Экспорт из Китая в КНДР продолжает расти, несмотря на санкции

Пекин, , 21:43 — REGNUM Несмотря на международные санкции в отношении КНДР, экспорт китайских товаров в Пхеньян продолжает расти, согласно данным таможенной службы КНР, 14 июля сообщает CBN.

За счет импорта из КНР дефицит торгового баланса КНДР достиг максимальных показателей. Согласно статистике таможенного департамента КНР, экспорт товаров в КНДР увеличился на 29%.

За первые шесть месяцев текущего года Северная Корея импортировала китайских товаров на сумму в $1,67 млрд, общий объем торговли между двумя странами увеличился на 10%.

Напомним, 9 сентября 2016 года оборонное ведомство КНДР провело пятые ядерные испытания, ставшие самыми мощными в истории страны. После проведения испытаний в отношении северокорейских политиков был расширен санкционный список.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении еще на один год односторонних санкций в отношении КНДР. В частности, Вашингтон продлил действие исполнительного акта от 2008 года, касающегося производства северокорейского ядерного топлива, и указа от 2010 года, подписанного после проведения ядерных испытаний в Северной Корее.

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