На оккупацию Китая Япония отводила 3 месяца: что не случилось в 30-е годы

Пекин, , 15:05 — REGNUM В середине 30-х годов прошлого века японский генштаб планировал операцию по захвату Северного Китая. Программа покорения Китая предусматривала создание на данной территории антикоммунистической и проманьчжурской зоны, «приобретение стратегических ресурсов и расширение транспортных сооружений». «Согласно государственной стратегии, Япония должна была стать «нормально и фактически стабилизирующей силой в Восточной Азии». Как Япония пыталась реализовать намеченное, описывает доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

При всех ссылках на желательность мирных средств в достижении целей, было очевидным, что крупные и сильные государства окажут сопротивление японской экспансии. Поэтому японским руководством было принято решение о подготовке к военным действиям на северном (СССР) и южном (США, Франция, Голландия, Великобритания) направлениях. Зато Китай считался легкой добычей. На оккупацию его северных территорий выделялось от трех до пяти пехотных дивизий, еще пять — на Центральный Китай, и одна — на Южный. На весь захват Китая отводилось 2−3 месяца: это японское руководство сочло достаточным, чтобы захватить 7 ключевых городов и установить контроль над всей территорией.

Проблема была в том, что оккупация Китая сильно вредила интересам западных стран в этой стране.

Как все сложилось на самом деле, читайте здесь: Западные державы бросили китайцев на произвол судьбы: 1937 год

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