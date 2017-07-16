Курдская автономия: Эрдоган изменил мнение о референдуме по независимости

Анкара, , 13:02 — REGNUM Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии в Ираке является ошибочным и, в случае его реализации, принесет «курдской администрации Ирака» проблемы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, мотивируя свои слова тем, что Иракский Курдистан сейчас не готов к данному референдуму, который, в свою очередь, означает начало распада Ирака в условиях, когда целостность этой страны является приоритетом для Турции. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Интересно, что в не столь далеком прошлом Турция, напротив, автономию поддерживала, несмотря на возможные трудности в отношениях с Ираком. Уже в 2013 году Турция налаживала с Эрбилем торгово-экономические связи, укрепляя тем самым иракских курдов, причем в обход Ирака; турецкие чиновники нередко посещали Эрбиль без согласования данных визитов с Багдадом; более того, само слово «Курдистан» было после долгих лет молчания произнесено именно Эрдоганом. Иными словами, президент, ранее готовившийся к распаду Ирака, теперь говорит о недопустимости такого процесса.

На решение руководства Курдской автономии это не повлияло, однако последовало заявление, что весь процесс будет осуществлен в диалоге с Ираком. По словам Барзани, данный референдум не внесет в регион нестабильности.

И все же, проведение Курдской автономией референдума по независимости приведет к возникновению проблем у ее границ. К чему это приведет, читайте здесь: Барзани переигрывает Эрдогана — и не только его

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