Foreign Policy: Россия, возможно, взломала почту сотрудника Госдепа США

Вашингтон, , 20:46 — REGNUM

Неизвестный хакер, действующий под псевдонимом Johnnie Walker, направил неустановленной группе людей электронное письмо, в котором утверждал, что обладает пакетом личной переписки с личного почтового ящика сотрудника одного из разведывательных служб США, сообщает The Foreign Policy.

«Электронный почтовый ящик сотрудника Государственного департамента США был взломан», — указывалось в письме, к которому также были прикреплена электронная переписка за несколько лет с личного почтового ящика работника дипломатического ведомства США, работающего в разведывательном отделе ведомства.

Отправитель заявил, что в пакете также находится переписка между этим сотрудником и «работниками ЦРУ и других разведывательных ведомств, центральных СМИ, НКО и международных фондов». На основе этого у получателя «появится доказательства того кто ответственен за информационную повестку дня во многих странах по всему миру, особенно там, где ситуация не надежна».

В электронных письмах, отправленных с неправительственного ящика, содержится личная информация. Издание указывает, что его личность можно установить по штату Государственного департамента, однако авторы не станут это делать, ссылаясь на вопросы безопасности. В свою очередь, дипломатическое ведомство США отклонило просьбу прокомментировать данную информацию

«Государственному департаменту хорошо известно, что злонамеренные акторы часто совершают нападки на почтовые ящики руководства правительства и ведущих представителей бизнеса по всей территории США», — заявил официальный представитель ведомства. «По правилам ведомства, мы не обсуждаем конкретные покушения или инциденты».

Издание отмечает, что хотя неизвестно, является ли произошедшее изолированным инцидентом или частью более широкой кампании, он произошел на фоне ведущегося расследования «российских кибератак», которые включают в себя вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Взломанная переписка официального лица Государственного департамента США содержала прежде всего беседы между экспертами по России в правительстве США, в том числе в разведывательном сообществе, обмен статьями, информационную рассылку и размышления о текущих событиях.

Несмотря на то что указаний на причастность России ко взлому нет, издание отмечает, что первым СМИ, подхватившим информацию о взломе, стал малозаметный сайт, действующий в Крыму. Более того, разведывательное сообщество США отмечает, что не удивительно, что Москва будет стремится взломать переписку экспертов по России.

«Русские обладают, возможно, наиболее агрессивной разведкой в мире», — отметил бывший сотрудник ЦРУ в интервью с изданием. «Тот факт, что они все-таки совершили хакерскую атаку на сотрудника Государственного департамента, полностью соответствует тому, как себя ведут русские».

В ЦРУ отказались прокомментировать произошедшее.

«Это попахивает чем-то, что бы сделала Россия», — подчеркнул чиновник правительства, общавшийся с изданием при условии сохранения анонимности.

С другой стороны, ряд экспертов призывает не спешить с выводами, поскольку российские власти и неправительственные акторы не единственные, кто может совершить подобный шаг.