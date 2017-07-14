Порошенко сообщил об увольнении 25 руководителей заводов ГК «Укроборонпром»

Львов, Украина, , 21:04 — REGNUM В результате проверки предприятий государственного концерна «Укроборонпром» от исполнения обязанностей отстранены 25 руководителей. Об этом 14 июля заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Львовском бронетанковом заводе, передает ИА REGNUM.

«Как президент Украины, как верховный главнокомандующий, я никому не позволю обворовывать армию и никому не позволю «греть руки» на поставках в ВСУ. Украинский народ отдает последнее, и воровать на этом нельзя никому. Это позиция моя, позиция правоохранительных органов, которые сейчас демонстрируют решительные шаги и достижения в борьбе с коррупцией. На этой неделе вы это увидели в парламенте, когда, к сожалению, не со всех депутатов, но сняли неприкосновенность. Такого никогда не было в истории. Когда в том числе членам фракции коалиции объявляются подозрения и снимается неприкосновенность. Никто не будет иметь зонтик, это также относится к руководству завода. Два месяца работали правоохранители. Именно сегодня делаются процессуальные действия», — сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что благодаря работе Службы безопасности «Укроборонпрома» и правоохранительных органов не допущено расхищение 631 млн грн на предприятиях оборонной промышленности.

«Открыто 41 уголовное дело по материалам Службы безопасности, переданы в прокуратуру. Значительное количество находится в судах. Упреждена кража 631 млн грн (24,2 млн долл). Мы и далее будем демонстрировать свою решительность в борьбе с коррупцией. Уголовные производства касательно присвоения, хищения имущества, злоупотребления служебным положением получат мою абсолютно решительную реакцию. По результатам проверок отстранены 25 руководителей государственных предприятий, и я просил бы руководство внутренней безопасности по моему поручению поощрить», — подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что создание Института танковых войск в Харькове не повлияет на функционирование Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове.

«Нам необходимо больше офицеров. Мы вынуждены были перейти на призыв. Мобилизации у нас не будет, а если перейти на точечную мобилизацию офицеров — это вынужденный шаг, потому что офицеров в Вооруженных силах не хватает, в том числе офицеров-танкистов. Поэтому принято решение повысить статус Харьковского факультета до института», — пояснил Порошенко.

Ранее, 14 июля пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проинформировала о задержании директора ГП «Львовский бронетанковый завод» Романа Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд чиновников Вооруженных сил по подозрению в коррупции.

В частности их обвиняют в создании коррупционных схем при производстве бронетехники.

«4 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП «Львовский бронетанковый завод» по подозрению в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Также задержан основатель коммерческой структуры — ООО», — говорится в сообщении.

По информации следствия, служащие ВСУ совместно с должностными лицами Львовского бронетанкового завода, учредителем ООО и фирмами с признаками фиктивности по коррупционной схеме закупили запасных частей и комплектующих к бронетанкового вооружения и техники, растратив 28,5 млн грн (более 1 млн долл) бюджетных средств в 2015 году.

«Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле было закуплены двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в использовании, а иногда и нерабочие двигатели уже были когда-то проданы. В 2008—2009 годах они были реализованы предприятиям на внутреннем рынке, как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей был прекращен еще в 1990-х годах, о чем инициаторам схемы было хорошо известно», — сообщает пресс-служба НАБУ.

Напомним, в мае 2016 года суд признал виновным экс-директора Львовского бронетанкового завода Александра Остапца и приговорил его к лишению свободы на 5 лет с испытательным сроком 3 года за хищение государственных средств на сумму 2 млн грн (76 тыс долл) и злоупотреблении служебным положением.

Как сообщалось, 13 июля пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что подозревает начальника полигона Международного центра миротворчества и безопасности в Старычах Яворовского района Львовской области в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ. Так, в определении Шевченковского районного суда Киева от 21 июня 2017 года говорится, что подозреваемый на протяжении 2015−2016 годов совершал сбор и передачу сведений военного характера о деятельности центра.

«Во время дачи объяснений сотрудникам СБ Украины о его конфиденциальном сотрудничестве с ГРУ ГШ ВС РФ, он добровольно передал сотрудникам СБУ отрывок бумаги с надписью, ноутбук, диски и пароли к программе, а также флэш-накопитель, с помощью которых он осуществлял связь с представителями ГРУ ГШ ВС РФ», — говорится в определении суда.