Порошенко обещает поставить в ВСУ 72 танка Т-72 и 20 «Дозоров»

Киев, , 20:58 — REGNUM До конца 2017 года в Вооруженные силы Украины поступит 72 единицы модернизированных танков Т-72. Об этом 14 июля заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Львовском бронетанковом заводе, передает ИА REGNUM.

«Т-72 нашего львовского завода тоже должны закупаться для ВСУ. По моему поручению 72 модернизированных танка Т-72 в этом году вашими усилиями должны поступить в ряды вооруженные силы. Мы закупаем новейшие, изготовленные тут во Львове, эвакуационные машины БРЭМ. Мы сейчас увидели возможности новой пожарной машины на базе Т-72, потому что без эвакуационных машин запрещено использовать танковые бригады. На каждом арсенале должны быть ваши пожарные машины, которые демонстрируют отличные качества», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что несколько батальонов ВСУ будут вооружены современными украинскими танками «Оплот».

Порошенко уточнил, что в 2017 году Львовский бронетанковый завод получит 920 млн грн (35,3 млн долл) финансирования.

«920 млн грн должен получить Львовский бронетанковый завод. Это не только танки, не только на пожарные машины. 20 «Дозоров» (бронемашины — ред.), которые находятся за моей спиной, также будут готовы к отправке в войска. Мне очень приятно слышать положительные отзывы от военных о качестве вашей работы. Большой вклад делает Укроборонпром, иногда переходя на трехсменный график работы, обеспечивая ВСУ», — напомнил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение рекомендовать правительству обеспечить в 2017 году дофинансирование потребностей сектора безопасности и обороны на сумму около 9 млрд грн (346 млн долл). Дофинансирование из общего фонда планируется направить в Министерство обороны, Национальную гвардию, разведку, Национальную полицию, и государственные органы власти, связанные с кибербезопасностью. При этом предполагается выделение средств на закупку танков «Оплот», ракетных систем «Ольха» и строительство завода по производству боеприпасов.