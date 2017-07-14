Грузия: Оппозиция готова к встрече с правительством

Тбилиси, , 20:36 — REGNUM Грузинская оппозиция готова встретиться с правительством и обсудить с ним все спорные вопросы в связи с конституционными изменениями. Как заявил журналистам 14 июля лидер партии «Новые правые» Мамука Кацитадзе, сегодня 20 оппозиционных нынешним властям партий встретились и приняли единственное главное решение: они готовы к достижению соглашения и консенсуса.

«Мы готовы встретиться с правительством, готовы обсудить все вопросы и ориентированы на соглашение и консенсус. Мы полностью осознаем, что для соглашения и консенсуса нужен двусторонний компромисс», — заявил Кацитадзе и подчеркнул, что необходимо вместе с правящей партией решить все спорные вопросы до того, как конституционный законопроект станет Конституцией.

Одной из тем, которую оппозиция намеревается обсудить с правительством, является переход на пропорциональную избирательную систему. В отличие от правящей партии, которая решила отложить переход от смешанной к пропорциональной системе на 2024 год, оппозиция считает необходимым этот шаг до парламентских выборов 2020 года. В то же время Кацитадзе отметил, что декларировать что-либо до встречи с правительством оппозиция не собирается, так как этот шаг может быть расценен как ультиматум.

«Мы не собираемся ставить ультиматумы и условия, мы готовы к обсуждению всех вопросов и ориентированы на соглашение», — сообщил решение оппозиции Мамука Кацитадзе.

Напомним, что в конце июня парламент Грузии в первом и втором чтении принял проект изменений в Конституцию, согласно которым, в частности, переход от пропорционально-мажоритарной к пропорциональной системе выборов парламента был отложен с 2020 года на 2024 год. А это значит, что в случае вступления Конституции в силу парламент следующего созыва вновь будет избран по смешанной системе. О необходимости перехода Грузии на пропорциональную систему в Грузии заговорили еще при правлении Михаила Саакашвили. Тогда эту инициативу активно поддерживали многие политики, которые сегодня являются членами ныне правящей партии «Грузинская мечта». До прихода к власти путем парламентских выборов 2012 года лидеры коалиции «Грузинская мечта» обещали, что обеспечат упразднение в Грузии мажоритарной системы и переход на пропорциональную систему выборов парламента. Нынешняя оппозиция обвиняет правительство «Грузинской мечты» в невыполнении обещаний.