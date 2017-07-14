Путин рассказал о своих впечатлениях от встречи с Трампом

Белгород, , 20:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал рабочим Лебединского горно-обогатительного комбината (Белгородская область) о своих впечатлениях от первой личной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Встреча с рабочими состоялась сегодня, 14 июля.

«Он достаточно открытый человек и сильно отличается от телевизионной картинки, от образа, который сам создавал о себе в ходе избирательной кампании», — рассказал Путин о Трампе.

Кроме того, по мнению российского лидера, Трамп «умеет слушать».

«Знаете, есть такие люди, которые толкуют сами по себе, им что-то говоришь, и это как такой фон. Вроде как сказал, а он или она, не слыша, своё «лепят горбатого», как у нас в народе говорят. А Трамп реагирует на собеседника, на аргументы, дискутирует, если ему что-то не нравится, задаёт какие-то вопросы… Это важно и это положительно», — отметил Путин.

По словам президента России, Трамп живо реагирует на предложения и умеет коммуницировать.

«Не знаю, как у него с другими собеседниками, но у нас — и я его слушал внимательно, когда он формулировал свои идеи, предложения по развитию сотрудничества, но и он, что бывает не всегда, но для человека, который работает с людьми, это чрезвычайно важно — уметь слушать и живо реагировать, коммуницировать», — рассказал Путин.

Путин считает, что умение слушать — одно из ключевых качеств для политика. Также российский лидер считает, что есть шансы надеяться на то, что российско-американский диалог будет развиваться дальше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая личная встреча Путина с Трампом состоялась «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Лидеры двух стран проговорили более двух часов.