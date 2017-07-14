Александр Шпунт, , 20:12 — REGNUM

На этой неделе появилась информация о том, что этом году пакистанский Федеральный совет по доходам (налоговое ведомство страны) не только не будет предлагать снижение налогового бремени для основной массы плательщиков, как делал это из года в год, а, напротив, согласился на увеличение налоговых сборов.

Для страны, в которой налогоплательщики из нижних 10% населения по уровню доходов платят 80% всех налогов, собранных в Пакистане, а богатые 10% населения, общий вклад которых в общие налоговые поступления не превышает 5%, пользуются особыми правами или привилегиями и концессионным режимом, такое решение грозит серьезными социальными катаклизмами.

Налоговая система Пакистана является уникальной в своей социальной несбалансированности даже в сравнении с ближайшими соседями

Люди с доходами, значительно ниже средних по стране, платят огромные косвенные налоги на коммунальные услуги, бензин и мобильную связь, которые составляют 75% от общего объема налоговых поступлений.

Система налогообложения в Пакистане не проводит различия между резидентами с более высокими или более низкими уровнями доходов, и те же косвенные налоги применяются как к имущим, так и к неимущим по коммунальным услугам, товарам и услугам.

Официальные данные устанавливают спрэд между прямыми и косвенными налогами на 40/60%, однако эксперты по пакистанской экономике чаще всего сходятся на том, что прямые налоги составляют 11,2% против 88,8% поступлений от косвенных доходов в общей сумме налоговых поступлений.

Эти цифры намного больше, чем в странах региона; прямые сборы Бангладеш составляет 46,3%, да и Индия, при всех трудностях бурно реформируемой налоговой системы ( ИА REGNUM об этом подробно рассказывало) получает треть (33,45%) своих поступлений через прямые сборы.

Более низкий уровень косвенных налогов в Индии и Бангладеш неизменно возлагал большее бремя на элитные группы. Например, налоговые поступления от 10% богатых в Бангладеш составляют 35% от общего национального дохода.

Во многом причина этой политики кроется в крайней неэффективности Федерального совета по доходам. Несмотря на сокращение огромных еще в недавнем прошлом административных расходов, выполнение Советом своих функций можно было бы оценить уже из того факта, что 80% средств в налоговую копилку поступает через привлеченные коллекторские службы, а только 15% удерживаемых налогов взимаются через систем налогового органа страны.

Все вместе региональные налоговые ведомства собирают всего $68 млн. из общей суммы собранных налогов в размере $31 млрд., тогда как расходы, понесенные ФСД для их содержания, составляют $78 млн.

Сегодня в Пакистане менее половины процента населения платит налоги, — всего лишь 500 000 налогоплательщиков. Но при этом масштабная налоговая реформа, как в Индии, не стоит на повестке дня.

Ведомство к тому же находится под ударом Объединенной следственной группы по делу оффшоров Панамы ( ИА REGNUM подробно рассказывало читателям о громком скандале с панамскими офшорными счетами политиков всего мира). Глава Федерального совета по доходам, д-р Мухаммад Иршад, под угрозой обвинений со стороны Объединенной следственной группы в затягивании расследования, в котором под удар могли попасть премьер-министр Наваз Шариф и министр финансов Исхак Дар, предпочел отказаться от следующего срока полномочий и ушел в отставку.

Федеральный совет оказался в результате еще менее дееспособным, чем до панамского скандала.

Другая причина — жесточайшее давление лоббистов на Федеральный совет по доходам.

Примером такого давления служит публичное требование Ассоциации ритейлеров Пакистана к ФСД, появившееся в печати также на этой неделе, в котором киты розничной торговли требуют от Совета сокращения таможенных пошлин и налогов по всем импортным товарам с 70% до 30%.

В тексте звучат недвусмысленные угрозы расширить поле контрабанды: «Высокие импортные пошлины открывают для торговли возможность выбора задних дверей, подталкивая делать ставку на незаконный импорт» — говорится в документе. гся такой же

В мае Федеральный совет подвергся такой же атаке лоббистов текстильной отрасли. Основные текстильные лоббисты, включая Ассоциацию текстильных заводов Пакистана (АТЗП) и Пакистанскую ассоциацию производителей чулочно-носочных изделий (ПАПЧНИ), атаковали Совет с тем, чтобы увеличить скорость выдачи компенсаций в рамках экспортного пакета правительства, и, самое главное, радикально расширить список товаров, выведенных из налогообложения совсем.

Третья причина — почти легальный способ ухода от налогов через «благотворительность».

Одна из беднейших стран в мире, в которой больше 70 миллионов человек даже по официальным цифрам страдают от недоедания, Пакистан по уровню всякого рода пожертвований и благотворительных выплат входит в первую пятерку стран мира. Общий объем таких пожертвований — почти Rs700 млрд. (около $7 млрд.), тогда как все налоговые поступления в стране составляют Rs4300 млрд.

«Элиты вносят менее 5% [налоговых] доходов в то время, когда они контролируют более 44% богатства», — отмечает Обед Паша из Университета Массачусетса.

Два лидера соседних стран, заклятых друзей Индии и Пакистана, в схожих условиях выбрали диаметрально противоположные тактики.

Наваз Шариф пытается законсервировать ситуацию, сохраняя лояльность элит и полицейскими методами удерживая стабильность в стране.

Нарендра Моди инициировал самую масштабную за всю историю страны реформу, рассчитывая на прорыв в экономике, который успокоит социальные потрясения.

Нам предстоит наблюдать, чей путь приведет его страну к успеху.