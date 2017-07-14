Авигдор Эскин, , 20:05 — REGNUM

Весть о теракте на Храмовой Горе в Иерусалиме сегодня утром быстро разнеслась по всему миру. Три арабских гражданина Израиля из селения Ум-Эль-Фахм открыли огонь по охранявшим место бойцам израильской пограничной полиции, а затем пытались найти скрывище в мечети, где и были ликвидированы. Двое убитых офицеров полиции оказались друзами, один из них — сын бывшего депутата Кнессета.

Вселенский медийный налёт на этот теракт в Иерусалиме объясняется особым статусом Храмовой Горы. Никто не будет оспаривать определения это места самой значимой религиозной святыней мира. Обычно сакральными считаются определенные здания или ваяния, но здесь само место является центром мироздания, согласно всем монотеистическим религиям. Там находились Первый Храм и Второй Храм. Согласно преданию, именно Храмовая гора была избрана пупом земли.

В недавней резолюции ЮНЕСКО по Храмовой Горе это святое место определеяется только как мусульманский сакральный участок с мечетями. Надо сказать, что в таком очевидно слепом с исторической точки зрения подходе есть немалая вина Израиля.

Сразу вслед за присоединением Восточного Иерусалима в ходе войны 1967 года правительство Израиля согласилось с продолжением управления на территории Храмовой Горы мусульманского совета ВАКФ. Договорились, что все люди смогут посещать Храмовую Гору, но только мусульмане — молиться там. Вот уже пятьдесят лет в этом святом месте для иудеев и христиан молитва разрешена только мусульманам, и это под израильским началием. А коли сами израильтяне не обустроили хотя бы себе равного доступа к этой святыне, то чего ждать от проголосовавшихся в ЮНЕСКО?

Этот абсурд не поддается рациональному пониманию: почему евреи и христиане не могут молиться на Храмовой Горе? И как можно Храмовую Гору, где располагался Иерусалимский храм, называть эксклюзивно мусульманским местом служения?

После кровавого теракта сегодня были задержаны два главных имама и проповедника на Храмовой Горе. Один из них прославился недавно тем, что из мечети на Храмовой Горе призывал своих собратьев и единоверцев обеспечить себе путь в рай. А путь в рай — это непременно убивать евреев. Так и сказал. Убивать везде и повсюду.

Его коллега тоже известен своим свирепием в проповедях. С Храмовой Горы он возгласил о необходимости освободить всю Европу. Призвал мусульман мира захватить всю Европу. Разумеется, что он не один и что каждую пятницу в тысячах мечетей по всему миру имамы призывают именно к этому. Но есть разница между обычной мечетью и мечетью на Храмовой Горе. Призывы к убийству и к экспансии слышатся оттуда особо зычно и громко.

Интересно, что власти Израиля особо внимательно относятся к возможности попытки ликвидации мечетей со стороны еврейскаих радикалов. Такие планы были несколько раз обнаружены в семидесятые и восьмидесятые годы. Замышлявшие были судимы и отбывали серьезные сроки заключения. Последние тридцать лет подобных попыток планирования не наблюдалось.

Сегодня в Иерусалиме предприняты такие меры наблюдения и охраны этих мечетей, что любая попытка установить где-то ракетную установку для обстрела мечетей представляется нереальной. Можно сказать с уверенностью, что нигде в мире мечети не охраняются так тщательно как в Израиле, на Храмовой Горе.

Арабские молящиеся, собирающиеся десятками тысяч каждую пятницу на Храмовой Горе, слышат постоянно призывы к терроризму и геноциду из уст своих духовных авторитетов. Некоторые проповеди такого характера были засняты и демонстрируются в интернете с переводом на английский. Однако массовые беспорядки там происходят относительно редко.

После пятидесяти лет израильского правления даже самые радикальные арабские общественно значимые фигуры поняли, что Израиль оттуда не уйдет. После провалившихся попыток договаритьваться при помощи территориального компромисса израильтяне не повторят собственных пагубных ошибок. А в этом случае арабам есть что терять. Сегодня они живут под израильским правлением куда лучше, чем в подавляющем большинстве арабских стран. И чего могут они добиться, если попытаются устроить массовые погромы и ножевтыкания? На дворе ведь не 1929 год, когда англичане относились к таким проявлениям относительно сдержанно.

Поэтому досужие разговоры о том, не приведет ли арест двух имамов к беспорядкам, не принимаются в расчет. Скорее наоборот. Покуда дозволяют подстрекать к убийству евреев и к захвату Европы с Храмовой Горы, то есть угроза насилия. А если Израиль начнет сурово карать за это, то следует ожидать успокоения.

И будем надеяться, что близится тот час, когда власти Израиля уравняют права иудеев и христиан с правами мусульман на Храмовой Горе. Невзирая на все ожидаемые протесты со стороны христианских стран…