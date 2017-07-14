Житель Татарии сбежал в Сирию и служит подрывником в ИГИЛ*

Казань, , 19:18 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, сбежавшего в Сирию и вступившего в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, мужчина еще в декабре 2012 года вылетел в Турцию, незаконно пересек границу Сирии, где добровольно вступил в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В дальнейшем прошел подготовку по минно-взрывному делу и в настоящее время в составе этой террористической организации выполняет функции подрывника.

В июне 2017 года в Татарии в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии c законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года житель Иваново был задержан сотрудниками УФСБ по подозрению в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

По данным следствия, подозреваемый имел связи с террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он являлся модератором ряда страниц и групп в социальных сетях, через которые вел пропаганду идей радикального ислама. В публикуемых сообщениях он призывал к возбуждению ненависти и вражды, а также осуществлению насильственных действий в отношении граждан, имеющих иные религиозные взгляды.