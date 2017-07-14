Тревога на Днестре: Молдавия препятствует ротации российских военных

Москва, , 18:33 — REGNUM Россия обеспокоена «тревожными тенденциями», связанными с несоблюдением Молдавией порядка ротации российских военнослужащих, проходящих службу в Приднестровье. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, эта тема обсуждалась на состоявшейся 14 июля встрече замминистра иностранных дел России Григория Карасина с послом Молдовы в Москве Андреем Негуцей, передает корреспондент ИА REGNUM.

На встрече рече также обсуждался ход молдавско-приднестровского урегулирования и мероприятиях, посвященных предстоящему 25-летию миротворческой операции на Днестре, в которых намерена принять участие представительная российская делегация.

Затрагивались и двусторонние российско-молдавские отношения. Карасин и Негуца отметили, что контакты на высоком политическом уровне «динамично развиваются».

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

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