В День взятия Бастилии в Париже проходят акции протеста

Париж, , 18:37 — REGNUM В Париже сегодня, 14 июля, в национальный праздник — День взятия Бастилии — проходят акции протеста.

На улицах французской столицы вышли сотни протестующих. Они выступают против реформ нового президента Франции Эммануэля Макрона и визита в страну президента США Дональда Трампа.

Протестующие идут шествием по улицам Парижа. Они несут плакаты с перечеркнутым именем американского лидера. Кроме того, протестующие выступают против социальных реформ, которые предлагает президент Франции Эммануэль Макрон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп прибыл в Париж с двухдневным визитом, который завершается сегодня.

Президент США провел переговоры со своим французским коллегой Макроном, посетил посольство США в Париже, поужинал на Эйфелевой башне и посмотрел военный парад на Елисейских полях, участие в котором принимали военнослужащие вооружённых сил США.