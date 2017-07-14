Ситуация вокруг ПМР осложняется: встречи Додона с Красносельским – впустую

Москва, , 18:15 — REGNUM «Ситуация в приднестровском урегулировании продолжает осложняться», — заявила 14 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ИА REGNUM. По ее словам, «потенциал позитива, созданный двумя встречами президента Молдавии Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в январе и марте текущего года, по сути, растрачивается впустую».

Захарова отметила, что переговоры в международном формате стагнируют. «Работа единственной международно признанной переговорной площадки — «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» (формат «5+2») фактически заблокирована. Серьезное достижение последнего времени — возобновление после двухлетнего перерыва при активном содействии международных посредников, прежде всего, российской стороны и немецкого председательства в ОБСЕ — официальной работы «Постоянного совещания», к сожалению, не получило развития», — сказала она.

Тезис австрийского председательства в ОБСЕ о том, что каждая встреча в формате «5+2» должна завершаться ощутимым результатом и подписанием конкретных договоренностей в МИД РФ считают неоправданным. «Если бы стороны конфликта могли договориться сами, то и нужды в международном посредничестве не возникло бы. К сожалению, это далеко не так», — отметила Мария Захарова, выразив надежду, что за оставшееся время своего мандата австрийское председательство пересмотрит свой подход.

Официальный представитель МИД РФ также выразила надежду, что договоренности о решении вопросов, согласованных в ходе встреч Додона и Красносельского, получат развитие и реализацию в ходе заседаний отраслевых рабочих групп представителей Кишинева и Тирасполя.

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