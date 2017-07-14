Китай осуждает односторонние санкции США против его банков

Пекин, , 18:03 — REGNUM Китай выразил протест против односторонних санкций США в адрес иностранных предприятий, принимаемых без решения Совбеза ООН, передает 14 июля агентство «Синьхуа».

"Китай полностью выполнил соответствующие требования резолюции ООН в адрес КНДР», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан, добавив, что Китай против так называемых «экстерриториальной юрисдикции» со стороны любого государства.

Реакция МИД Китая последовала после публикации в агентстве Reuters высказываний двух американских чиновников о том, что администрация президента США Дональда Трампа намерена уже в течение нескольких недель ввести новые санкции против ряда малых китайских банков и других фирм, ведущих бизнес с Пхеньяном.

«Я не знаю, правда ли это, как и то, уполномочены ли эти лица делать подобные заявления», — заявил Гэн в рамках очередной пресс-конференции.

Он заявил, что Китай предпринял целый ряд усилий разрешить Корейскую ядерную проблему посредством консультаций в рамках Совбеза ООН, которые привели к принятию ряда соответствующих санкций против КНДР.

Гэн призвал стороны конфликта провести встречу и предпринять усилия по разрешению проблемы «верным путем» и подписать мирное соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США готовит новые санкции против ряда небольших банков и предприятий Китая, ведущих бизнес с КНДР. Ранее с таким заявением также выступал поспред США при ООН Никки Хейли.

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