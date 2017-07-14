Китай предостерег власти Ботсваны от приема Далай-ламы XIV

Пекин, , 17:42 — REGNUM Китай осуждает антикитайскую и сепаратистскую деятельность Далай-ламы, а также любые встречи с ним официальных лиц других стран, заявляет 14 июля агентство «Синьхуа».

Ранее СМИ сообщили о том, что Далай-лама собирается посетить Ботсвану и встретиться с президентом страны уже в августе 2017 года. В ответ на это пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан заявил во время пресс-конференции, что осуждает любые контакты Далай-ламы на официальном уровне с кем бы то ни было.

«Далай-лама является политическим изгнанником, в течение длительного времени ведущего антикитайскую сепаратистскую деятельность под религиозным флагом», — заявил Гэн.

Говоря о предстоящей встрече, Гэн Шуан выразил надежду, что руководство Ботсваны сделает верные выводы касательно сложившейся ситуации.

«Мы надеемся, что страна четко осознает природу Далай-ламы и глубоко уважает интересы Китая и примет верное решение касательно данного вопроса», — заявил Гэн.

Напомним, что Далай-лама XIV является китайским диссидентом, ведущим подрывную идеологическую работу против Китая. До 27 апреля 2011 года он возглавлял Тибетское правительство в изгнании, является лауреатом Нобелевской премии мира. В 2007 году был награжден Золотой медалью Конгресса, которая является высшей наградой США.

Периодически происходят скандалы между Китаем и странами, в которых распространен буддизм на фоне визитов Далай-ламы. Так, неоднократно Китай высказывал недовольство визитом Далай-ламы в Индию и Монголию.

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