Госдума РФ уточняет условия предоставления «дальневосточного гектара»

Москва, , 17:33 — REGNUM Правительственный законопроект, уточняющий порядок предоставления дальневосточного гектара, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил в ходе пленарного заседания замминстра по развитию Дальнего Востока Павел Волков, в ходе реализации программы по выдаче гражданам земельных участков на Дальнем Востоке, правительство отметило ряд проблем, для которых необходимо изменение существующего законодательства.

Вторая попытка

Как заявил в ходе пленарного заседании замминвостокразвития Павел Волков, это уже не первая попытка усовершенствовать закон.

«Это уже второй пакет поправок — первый был принят в декабре 2016 года, когда закон только начал действовать и применялся только в отношении граждан, проживающих на территории Дальнего Востока. В настоящее время, когда возможность оформить гектар получили все жители России, количество заявок кратно увеличилось и приближается к 100 тысячам», — заявил Волков.

Так, например, правительство предлагает уточнить процедуру представления информации о территориях, которые не могут быть переданы в безвозмездное пользование. По словам Волкова, имеющиеся в наличии картографические данные устарели, из-за чего проблема оказалась весьма актуальной.

При этом Минвостокразвития РФ сможет устанавливать права требований к схеме размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа и схеме размещения земельного участка на кадастровом плане территории в форме документа на бумажном носителе. Такое нововведение позволит усовершенствовать процедуру предоставления земельных участков, отмечают в правительстве.

Потеснить леса и охотников

Законопроект также предлагает увеличить количество земель, которые могут быть переданы гражданам в безвозмездное пользование.

«Предлагаем расширить территорию предоставления дальневосточного гектара. Несмотря на то, что территория Дальнего Востока — это больше трети нашей родины, оказалось, что для реализации закона на самом деле мало места. Так, на 75% земель находится в так называемых «зонах нельзя».В отдельных регионах эти зоны достигают 88%. Де-факто мы столкнулись с тем, что гражданам не из чего выбирать дальневосточный гектар», — отметил Волков.

Увеличить территорию земель, которые могут быть переданы гражданам в рамках программы по предоставлению «дальневосточного гектара», правительство хочет за счет земельных участков, расположенных в границах охотничьих угодий.

«Хочу подчеркнуть, что мы ни в коем случае не умаляем права владельцев охотугодий, мы создаем условия, которые позволяют сбалансировать интересы граждан и интересы охотопользователей», — пояснил Волков.

Кроме того, правительство также предлагает снять запрет на предоставление земельных участков, расположенных на территории защитных лесов.

Удобство для граждан

По предложению правительства, граждане, претендующие на дальневосточный гектар, смогут подавать документы на регистрацию прав не только в регистрационный орган, но и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на всей территории Российской Федерации. При этом в обязанности МФЦ входит подготовка схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа.

Кроме того, по словам Волкова, в случае, если предлагаемый гражданину земельный участок пересекает границы других участков, а также населенного пункта или муниципального образования, то его границы могут быть изменены с согласия гражданина. Если пользователь участка не согласен с изменением границ, то ему может быть предоставлен другой земельный участок.

Как отмечают в правительстве, принятие законопроекта позволит более эффективно реализовывать закон о предоставлении дальневосточного гектара на территории РФ, а также сократить количество отказов в предоставлении гражданам земель в безвозмездное пользование.