В Госдуме протекла крыша, рабочие места депутатов накрыли клеенкой

Москва, , 17:26 — REGNUM В зале пленарных заседаний Госдумы в ходе обсуждения законопроекта, уточняющего правила выделения дальневосточного гектара, протекла крыша. Об этом в ходе своего выступления заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

«Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет, ну что я могу сделать. Для депутатов Государственной думы это, наверное, самое увлекательное занятие — поднять голову к потолку и увидеть, что там течет», — заявила Яровая.

Между тем, как отмечают в пресс-службе Госдумы, вода с крыши течет прямо на депутатские места. По распоряжению первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова, депутаты прервали заседание и объявили перерыв на 10 минут.

Как уточняют в Госдуме, рабочие места народных избранников в зале заседаний накрыли клеенкой.