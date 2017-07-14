В Госдуме предостерегают от выдвижения условий в вопросе дипсобственности

Москва, , 17:19 — REGNUM В Госдуме предостерегают США от увязывания вопроса возвращения дипсобственности РФ с ситуацией в Сирии, передает корреспондент 14 июля.

«Можно только приветствовать намерение США вернуть российскую дипсобственность, однако увязывать этот вопрос с ситуацией в Сирии, я считал бы не совсем правильным и корректным», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он подчеркнул, что это абсолютно невзаимосвязанные линии — антитеррористическое сотрудничество для обеспечения стабильности и безопасности в мире и выполнение соглашений в рамках дипломатических отношений двух государств.

Парламентарий напомнил, что изначально решение о наложении запрета на дипсобственность РФ в США принималось под занавес срока полномочий администрации Барака Обамы по абсолютно надуманному поводу и в разрез со всеми международными нормами и иммунитетами.

«И то, что мы не ввели сразу ответных мер, обуславливалось только надеждой на конструктив со стороны новой команды президента Трампа. Но, как было уже заявлено, пауза в этом вопросе затянулась. Надеюсь, что консультации Рябков-Шеннон помогут прояснить ситуацию», — заключил он.