Президента Украины ожидают в Грузии 17 июля

Тбилиси, , 17:13 — REGNUM Президента Украины Петра Порошенко ожидают в Тбилиси 17 июля. По информации пресс-службы президента Грузии, Петр Порошенко посетит Грузию с официальным визитом вместе с семьей и государственной делегацией Украины, в состав которой войдут представители различных ведомств и бизнесмены.

18 июля во дворце президента Грузии состоится официальная церемония приема делегации Украины, после чего пройдет встреча президентов обеих стран в формате один на один, а затем — в расширенном формате. После встречи Георгий Маргвелашвили и Петр Порошенко сделают заявления для СМИ и ответят на вопросы журналистов. До пресс-конференции в президентском дворце будет подписан совместный документ.

Петр Порошенко возложит венок к мемориалу погибшим за территориальную целостность Грузии, посетит «Музей советской оккупации», вместе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили побывает в селе Хурвалети у «оккупационной линии».

В рамках визита запланированы встречи президента Украины с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе. В ходе визита в Тбилиси состоится грузино-украинский бизнес-форум.

19 июля президент Украины посетит регион Сванети и Аджарскую автономную республику, встретится с представителями местных властей. В Батуми состоится грузино-украинский инвестиционный форум, в открытии и работе которого примут участие президенты Грузии и Украины.