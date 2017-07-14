Власти КНР призывают поставить искусственный интеллект на службу полиции

Гуйян, Китай, , 17:04 — REGNUM Высокопоставленный представитель Компартии Китая призвал полицию страны в полной мере использовать в своей работе технологии обработки больших массивов сведений и искусственный интеллект (ИИ), сообщает 13 июля агентство «Синьхуа».

Член политбюро ЦК КПК и глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу во время двухдневной инспекции в провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе Китая, заявил о необходимости использовать современные технологии и производительные вычислительные мощности в работе органов внутренних дел.

Он отметил, что Гуйчжоу является первопроходцем в использовании технологий обработки больших массивов данных в работе полиции и призвал остальные провинции перенять накопленный опыт в целях улучшения межрегионального взаимодействия и качества работы при расследовании новых типов преступлений.

Мэн также заявил о необходимости умножить усилия в претворении в жизнь юридической реформы и реформы управления для создания благоприятных условий проведения 19-го съезда Компартии, который запланирован на вторую половину 2017 года.

Напомним, что ранее главный судья Чжоу Цян также призвал развивать приложения для обработки больших массивов данных в рамках модернизации государственной судебной системы.