В ДНР с 2016 года уволили десятую часть судейского корпуса

Донецк, , 17:21 — REGNUM С 2016 года в ДНР почти десятая часть судей лишилась своих полномочий. Как сообщает 14 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом на пресс-конференции в Донецке заявил председатель Верховного Суда ДНР Эдуард Якубовский.

«Одним из первых нормативно-правовых документов, который был принят Верховным судом, стал «Кодекс судейской этики». За нарушение этого кодекса в период с 2016 года по сегодняшний день было уволено восемь судей. Это почти десятая часть судейского корпуса ДНР. По одному из этих судей Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело, сейчас этот бывший судья скрывается от органов правосудия, объявлен в розыск», — сказал Якубовский, признав наличие «нечистоплотных людей» в судейском корпусе ДНР.

«Когда я был назначен председателем Верховного суда ДНР, то располагал сведениями о том, что жители Донбасса больше других не доверяли судебной системе Украины. Из-за ее чрезвычайно высокой коррумпированности. Поэтому одну из своих задач я видел в формировании судейского корпуса, который был бы свободен от этого недостатка. Мы сами выявляем нечистоплотных людей в своих рядах», — рассказал Якубовский.

Председатель Верховного суда призвал бывших представителей политической элиты ДНР отказаться от голословных обвинений судейского корпуса в коррупции или предоставить доказательства.

«Поэтому нам, судьям и сотрудникам судебной системы, удивительно видеть, когда некоторые бывшие представители политической элиты ДНР начинают высказывать совершенно необоснованные претензии к формированию судейского корпуса, намекая на какие-то коррупционные составляющие. К сожалению, ответа на нашу просьбу о предоставлении соответствующих материалов не поступило. Могу сказать, что если такие материалы поступят, они будут тщательнейшим образом проверены», — сказал Якубовский.

Он также сообщил, что Верховный суд ДНР принял к производству более 3 тыс. судебных дел и материалов. При этом военно-полевым судом принято к производству более 80 уголовных дел.

«Верховным судом ДНР по первой кассационной и надзорной инстанциям было принято к производству 3 148 судебных дел и материалов, среди которых 1 244 уголовных, 1 533 гражданских, 77 дел и материалов об административных правонарушениях, 294 — арбитражных дела. Арбитражным судом ДНР принято к производству 1 163 судебных дела и материала; военно-полевым судом — 86 уголовных дел. Хотелось бы отметить, что за аналогичный период в 2016 году в этот же суд поступило всего 28 дел. Мы имеем значительный прирост показателей работы следственных органов и, соответственно, военно-полевого суда», — добавил Якубовский.

По его словам, в 2017 году военно-полевым судом ДНР рассмотрено 42 уголовных дела.

«Судами общей юрисдикции за первое полугодие 2017 года принято к производству 41 598 судебных дел и материалов. За этот же период Верховным судом рассмотрено 2 677 судебных дел и материалов, арбитражным судом — 896 судебных дел и материалов, военно-полевым судом — 42 уголовных дела, судами общей юрисдикции рассмотрено 31 774 дела», — рассказал Якубовский.

Напомним, 15 июня 2017 года экс-глава Совета безопасности ДНР, командир спецподразделения «Восток» ДНР Александр Ходаковский заявил, что в ДНР «продаются должности высокопоставленных чиновников, в том числе и судей». Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня пресс-служба Верховного Суда ДНР опубликовала на официальном сайте Верховного Суда ДНР обращение к Ходаковскому с просьбой или подтвердить фактами сказанные им слова, или опровергнуть сказанное и принести извинения.