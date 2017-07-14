КС РФ предложил записывать все судебные заседания на видео

Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Конституционный Суд РФ считает, что аудио‑ и видеозапись судебных заседаний поможет гражданам добиваться исправления в вышестоящем суде ошибок, допущенных в суде первой инстанции.

Об этом говорится в опубликованном 14 июля решении КС РФ по делу о проверке конституционности части первой статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Согласно этой норме УПК, в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать на него замечания.

В КС РФ обратился гражданин Евгений Савченко, полагающий, что оспоренная норма, в силу неопределенности своего содержания, позволяет суду рассматривать замечания гособвинителя на протокол судебного заседания, поданные с пропуском установленного срока, без разрешения вопроса о его восстановлении.

Заявитель усматривает в этом нарушение своих прав, поскольку не смог добиться в судах решения о восстановлении срока подачи замечаний на протокол судебного заседания в уголовном процессе, где он был признан виновным.

Конституционный суд подчеркнул, что «достоверное отображение судебного процесса в протоколе судебного заседания — важный фактор, влияющий на эффективность судебной защиты при проверке законности вынесенных решений».

По мнению КС РФ, оспоренная норма не противоречит Конституции РФ, с учетом данного ей конституционно-правового истолкования, однако «федеральный законодатель вправе усовершенствовать правовое регулирование порядка подачи и рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания».

«Кроме того, Конституционный Суд РФ обращает внимание на необходимость скорейшего внедрения в судах аудио — или видеозаписи хода судебного заседания», — говорится в решении КС.

При этом правоприменительные решения по делу Савченко подлежат пересмотру, решил КС РФ.