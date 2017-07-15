План войны против СССР был разработан японским генштабом уже в 1923 году

Пекин, , 14:03 — REGNUM Советский Союз в первые годы своего существования одновременно стал препятствием для осуществления планов японский экспансии на Азиатский материк, и, вместе с тем, в силу своей ослабленности интервенцией и Гражданской войной не рассматривался Японией как серьезное препятствие. Между тем планы Японии предусматривали вытеснение европейских государств из границ Восточной Азии и тихоокеанского бассейна и создание на этих территориях своей колониальной империи. Об экспансистких планах Японии 20-х годов ХХ века рассказывает доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

То, что СССР не останется навсегда ослабленным, было очевидно, в связи с чем признавалось необходимым «принять меры против разлагающего красного влияния Советского Союза», в связи с которым пошло в рост национально-освободительное движение у азиатских народов.

В 1923-м японское руководство определило основные направления экспансии: южное и северное. Вероятными противниками оказывались США и СССР; предполагалось, что против Вашингтона (а также Лондона) будет действовать ВМФ, а против Москвы — сухопутные войска, которые планировалось сделать главной ударной силой будущего военного противостояния. Разница была в том, что война против Штатов обсуждалась чисто теоретически, в отличие от войны против СССР. Обсуждалось ведение данной войны не на землях третьих стран, а именно на советской территории. План войны был разработан японским генштабом в том же 1923 г.

Реализовать захватнические планы на деле вышло сложнее, чем казалось. Молодая советская страна, как выяснилось, была не так слаба. Однако, от своих идей Япония отказываться не спешила: ведь планы не ограничивались исключительно советской территорией, и мысль о том, чтобы «помириться» с Советами, тем самым нейтрализовав их на время экспансии в Китай, стала основой японской стратегии и дипломатии в межвоенное время.

Что делал официальный Токио в попытке так или иначе осуществить свои намерения по расширению, читайте здесь: Война: сначала Китай, затем Россия

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