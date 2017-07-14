На встрече сына Трампа с юристом из РФ был «советский шпион» — NBC

Вашингтон, , 16:00 — REGNUM О присутствии на переговорах Дональда Трампа-младшего, сына американского президента, с российским юристом Натальей Весельницкой некоего советского эмигранта, возможно, сотрудничающего с Москвой, сообщает 14 июля NBC News.

Уточняется, что этот человек, ранее эмигрировавший из СССР, мог сотрудничать с российскими спецслужбами. Основанием для этого «являются» такие факты его биографии как служба в советской контрразведке.

Имя этого человека не разглашается. Известно, что, проживая в США, он имеет двойное гражданство. При этом, как передает телеканал, сам человек отрицает связь с российскими службами.

Напомним, в западных СМИ появилась информация о том, что сын Трампа еще до того, как 45-й американский президент зарегистрировался в качестве кандидата, встречался с российским юристом. Сама юрист заявила, что у нее есть компромат на государственного секретаря США Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп-младший сообщил, что не сказал отцу об этой встрече по той причине, что переговоры были совершенно бессмысленны, о чем даже стыдно вспоминать.

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