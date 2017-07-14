Панама просит США продлить лицензию газетам из списка Клинтон

Панама, , 15:57 — REGNUM Правительство Панамы 13 июля призвало Управление по контролю за иностранными активами США продлить лицензию двух панамских ежедневников после новости о том, что их владелец сделал предложение этому ведомству, чтобы спастись от последствий включения в Список Клинтон, сообщает El Periódico.

«Правительство Панамы просит пересмотреть продление лицензий для газет на основе последнего предложения, если это приемлемо», — говорится в письме директору Управления Джону Смиту, подписанном вице-президентом и министром иностранных дел Панамы Исабель де Сен-Мало.

«Если условия не приемлемы, мы просим Вас рассмотреть вопрос о предложении альтернативных условий, которые могут позволить газетам оставаться открытыми для того, чтобы сохранить не только средства к существованию 240 семей, которые полагаются на газеты, но и гарантировать свободу прессы и выражения в Панаме», — добавила министр иностранных дел.

Правительство Панамы также сообщило признательность Департаменту казначейства США за их готовность «смягчить значительный экономический эффект от включения Абдула Вакеда» в список Клинтон.

Напомним, власти Панамы просят уже о третьем продлении лицензии ежедневникам La Estrella de Panamá («Звезда Панамы») и El Siglo («Век»), чтобы они могли иметь экономические отношения с американскими субъектами, более чем через год после того, как их основной акционер бизнесмен Абдул Вакед был включен в так называемый Список Клинтон, составленный из имен главарей наркокартелей.

Вечером 11 июля за несколько часов до истечения срока лицензии Вакед объявил, что сделает предложение Управлению «выше тех пределов, которые он был готов был принять до этого» без уточнения деталей.

Абдул Вакед, известный панамский бизнесмен, владеющий сетью торговых центров и магазинов, попав под санкции США, согласился передать в доверительное управление или продать более 60 своих компаний и тем самым обеспечить их стабильную работу.

Панамское правительство поощрило эту стратегию, направленную на сохранение рабочих мест, и ранее призывало бизнесмена продать и газеты, однако Вакед отказывался.