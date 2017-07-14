Владимир Путин прибыл с визитом в Белгород

Белгород, , 15:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл в Белгородскую область 14 июля. Как сообщило ИА Бел.ру, самолёт главы государства приземлился в международном аэропорту «Белгород».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в плане визита Путина в регион — посещение Лебединского горно-обогатительного комбината, который сегодня отмечает 50-летие со дня основания.

В присутствии главы региона состоится пуск третьего цеха по производству горячебрикетированного железа. Запланировано также общение с трудовым коллективом предприятия.

Отдельную встречу глава государства проведет и с губернатором региона Евгением Савченко.

Кроме того, сообщает Бел.ру, президент побывает на площадке строительства школы в микрорайоне Улитка Белгородской агломерации — новую школу на 1100 мест планируют сдать в ноябре. В планах — общение президента с участниками студенческих стройотрядов, которые работают на этом объекте.