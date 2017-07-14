Законопроект о льготах для участников реновации одобрен комитетом Госдумы

Москва, , 15:44 — REGNUM Законопроект о введении налоговых льгот для участников столичной программы реновации комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламенту членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Николай Гончар («Справедливая Россия») в марте 2017 года, однако профильный комитет смог рассмотреть его только сегодня. Ранее 13 июля с просьбой принять закон к депутатам Госдумы обратился мэр Москвы Сергей Собянин.

Законопроект предлагает освободить граждан, которые попали в московскую программу реновации ветхого жилья, не подлежащего капремонту, от уплаты подоходного налога (НДФЛ) при получении в собственность новой квартиры. Кроме того, специально созданный Московский фонд реновации, также предлагается не облагать налогом на прибыль организации, а все операции фонда будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

Профильный комитет предлагает рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 19 июля. Однако уже сегодня известно о некоторых поправках, которые комитет рассмотрит при обсуждении законопроекта во втором чтении.

Так, зампредседателя Госдумы, глава рабочей группы Госдумы по реновации Петр Толстой («Единая Россия») предложил освобождать от НДФЛ и услуги по помощи в переезде, которые получат участники реновации за счет города Москвы.

Кроме того, отмечает Толстой, необходимо распространить на новое жилье срок владения старым. То есть, срок владения имуществом будет складываться из количества лет, в течение которых находилась в собственности квартира в снесенном доме, и количества лет, в течение которых в собственности находилась квартира, полученная по программе реновации.

Таким образом, владельцы квартир смогут продавать их без уплаты подоходного налога, даже если они не проживают в квартире в течение трех или пяти лет (как того требует Налоговый кодекс). При продаже полученной в рамках реновации квартиры, сроки владения старым и новым помещениями «складываются».

Впрочем, считает Толстой, налоговые льготы должны также распространяться и на денежные компенсации, которые будут выплачиваться в случае, если гражданин отказался от переезда в новое помещение и выбрал денежную выплату. Такие компенсации также не будут облагаться НДФЛ — по ним будет установлен налоговый вычет. Как отмечает Толстой, аналогичный налоговый вычет установлен Налоговым кодексом в вопросе денежной компенсации, которую граждане получают при изъятии у него земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд.