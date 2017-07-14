Трамп не видит необходимости в стене вдоль всей границы с Мексикой

Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что стране не нужна стена, закрывающая всю границу с Мексикой, и естественные барьеры позволят значительно сократить ее протяженность, с сообщает ИА EFE.

«Граница составляет 2000 миль (3218 км), но не обязательно строить 2000 миль ограждения, так как у нас и так есть много естественных барьеров», — заявил Трамп Козырь 12 июля.

«Есть горы, есть реки, которые бурны и жестоки. Есть районы, которые так далеко, что там на самом деле нет людей, пересекающих границу. Так что этого не нужно, нам требуется от 700 до 900 миль (1226−1448 км)», — добавил президент.

Трамп также заявил, что «не шутил», когда в конце июня предположил покрыть стену панелями солнечных батарей, чтобы снизить счет на строительство для правительства Мексики.

«Не исключено, что мы можем построить солнечную стену. У нас есть крупные компании, которые изучают проект. Нет лучшего места для солнечной энергетики, чем на границе с Мексикой, на южной границе. И есть очень хороший шанс, что мы можем сделать солнечную стену, которая также будет хорошо выглядеть», — поделился своим мнением президент.

Трамп также добавил, что необходимо обеспечить «прозрачность» стены, так что это «может быть стальная стена со щелями».

«Так что, на самом деле, мы уже начали со стеной», — заявил Трамп.

Напомним, в июне 2017 года исполняющий обязанности заместителя директора Пограничной службы США Рональд Витьелло объявил, что 209 км границы и так хорошо защищено естественными барьерами, такими как, реки или обрывы, и стена там не потребуется.

Ожидается, что до конца лета в районе Сан-Диего штата Калифорния, несколько компаний начнут строить свои прототипы стены. По заявлению главы Пограничной службы, как только проект будет выбран, строительство стены начнется весной 2018 года.