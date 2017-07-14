Псковская чистая вода зависит от европейского гранта

Псков, , 15:18 — REGNUM Завершение работ второго пускового комплекса первого этапа строительства подземного водозабора в Пскове зависит от получения европейского гранта на сумму 3,4 млн евро. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, об этом сегодня, 14 июля, в ходе 86-й сессии Псковской городской думы заявил директор МП «Горводоканал» Константин Болотин.

По его словам, в данный момент идёт процедура оценки заявки по программе «Чистая вода», поданной «Горводоканалом». Болотин отметил, что завершить работы необходимо, а европейский грант на эти цели не требует возврата.

«Подземная вода высокого качества, на её очистку затрачивается минимальное количество реагентов, и её себестоимость ниже. Качество питьевой воды в квартирах псковичей с вводом в эксплуатацию этого комплекса улучшится в разы», — отметил Болотин.

Он напомнил, что первый пусковой комплекс, строительство которого завершено 15 октября 2015 года, состоит из двух скважин и ежесуточно подаёт в город около 12 тыс. куб. м питьевой воды, второй комплекс — это пять скважин с производительностью 30 тыс. куб. м в сутки.

Глава города Пскова Иван Цецерский отметил, что без дополнительных средств проект не завершить. По его словам, работа в этом направлении идёт в тесном взаимодействии с региональными властями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на строительство первой очереди подземного водозабора под Псковом в 2005 году регион получил 520 млн рублей из Европейского банка реконструкции и развития. Всего проектом было предусмотрены девять скважин, в рамках первой очереди были построены две из них. В конце 2016 года региональные власти отметили, что европейский партнёр отказался участвовать в дальнейшей реализации проекта, стоимость которого оценивается в 350 млн рублей.

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Руководство Псковской области искало источники продолжения финансирования проекта вместе с Фондом содействия реформированию ЖКХ и профильным федеральным министерством, поддержку обещал и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

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