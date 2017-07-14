МОМ: Более 1 млн. человек было вынуждено бежать из Мосула

Женева, Швейцария, , 15:11 — REGNUM

Более одного миллиона человек бежало из второго по величине города Ирака Мосула с начала операции по его освобождению от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили 14 июля в Международной организации по миграции (МОМ), сообщает Le Figaro.

«На 13 июля в общей сложности 1 млн 48 тыс. 44 человека (174 тыс. 674 семей) покинули восточные и западные части Мосула», — указывается в коммюнике МОМ, в котором также отмечается, что «из них 825 тыс. человек (137 тыс. семей) по-прежнему не вернулись в свои дома».

Напомним, операция по освобождению этого города началась в октябре 2016 года.

Официально об освобождении города вооруженными силами Ирака было объявлено 9 июля, когда глава иракского правительства Хайдар Абади поздравил иракских военных и их союзников с победой.

Тем не менее в городе боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему продолжают яростное сопротивление в городе.

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