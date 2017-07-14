Киев предложил ЕС консорциум на базе украинской ГТС

Киев, , 15:32 — REGNUM «На саммите Украина — ЕС украинская сторона обосновала европейским партнерам необходимость блокирования проекта Nord Stream 2». Об этом 13 июля в эфире «5 канала» заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает ИА REGNUM.

«Что касается энергетики, мы четко выразили нашу позицию относительно недопустимости строительства политически мотивированного газопровода «Северный поток-2». Европейцы с пониманием отнеслись к нашей аргументации. Мы и дальше будем продолжать наш диалог. Без нашего согласия этот проект не должен реализовываться», — сказал Елисеев.

Заместитель главы администрации президента также проинформировал, что украинская сторона предложила ЕС создать консорциум на базе украинской ГТС, чтобы не строить «Северный поток-2».

«Мы не только критикуем и блокируем этот политически мотивированный проект, но мы предложили создать на базе нашей ГТС международный консорциум. В этой связи европейская сторона поддержала инициативу президента о проведении, очевидно, в начале 2018 года большой международной конференции относительно использования украинской ГТС для повышения энергобезопасности Украины и Европы. Это ещё один сигнал того, что ЕС прислушивается к нашим инициативам. Очень важно, что ЕС приветствовал наши шаги в достижении энергобезопасности, проведение реформ в сфере энергетики. Мы будем и дальше двигаться этим путем», — заверил Елисеев.

Ранее, в январе 2017 года глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что к 2020 году Украина полностью откажется от импорта природного газа и перейдет на самообеспечение.

«До 2020 года весь газ, который необходимо потреблять Украине и украинцам, должен добываться на территории Украины. Мы не должны закупать импортированный газ», — сказал Гройсман.

По его словам, это положительно отразится на развитии национальной экономики. В 2016 году Украине удалось остановить падение внутренней газодобычи и даже нарастить ее на 100 млн куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк заявил, что Польша рассчитывает на успех в блокировании проекта «Северный поток-2». «Мы находимся в авангарде тех, кто протестует против строительства этого газопровода», — сказал Возняк.

По его словам, эта задача вполне выполнима, поскольку ранее польская компания и правительство выступили против эксклюзивного доступа «Газпрома» к наземному ответвлению «Северного потока» — газопроводу OPAL, и европейские судебные органы поддержали это решение. «Если мы будем соблюдать нормы Третьего энергетического пакета ЕС, то мы можем задержать реализацию «Северного потока-2» и избежать петли, которая сжимается вокруг Польши, Словакии, всех стран от Чехии до Балтики, не говоря уже об Украине», — резюмировал Возняк.

Напомним, «Северный поток-2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. из России в Германию по дну Балтийского моря. Предполагается, что маршрут по дну моря, а также точка входа в газотранспортную систему Германии в Грайфсвальде будут те же, что и у первого Nord Stream, запущенного в 2011 году.