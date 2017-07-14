Британский лорд: Политика Терезы Мэй похожа на умиротворение нацистов

Лондон, , 15:16 — REGNUM Высокопоставленный советник правительства Великобритании лорд Адонис сравнил политику Терезы Мэй с политикой умиротворения нацистов, проводимой Соединенным Королевством в 30-е годы XX столетия, сообщает 14 июля Press Association.

Суть политики умиротворения Германии, которой в то время руководила нацистская партия, сводилась к территориальным уступкам, направленным на оттягивание войны.

Лорд Адонис высказал подобное сравнение по отношению к правительству в связи с его желанием осуществить «жесткий» Brexit, который не предполагает никаких уступок Европейскому союзу и подразумевает полный разрыв экономических отношений. Таким образом, причина подобного сравнения остается неясной.

Тем не менее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не будет увольнять лорда, хотя и отвергает его сравнение.

«Он не член правительства. Он не член Консервативной партии. Его работа заключается в том, чтобы давать независимые советы правительству по вопросам инфраструктуры, что не имеет никакого отношения к Brexit», — отметили в администрации Мэй.

Напомним, в Великобритании идет серьезная полемика по вопросам выхода из Евросоюза. Члены Консервативной партии в основном выступают за «жесткий» Brexit, в то время как лейбористы преимущественно за «мягкий», позволяющий сохранить доступ к рынку ЕС.

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