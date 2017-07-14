«США могут нарушить планы России и Японии в нефтегазовой сфере»

Токио, , 15:26 — REGNUM «Роснефть» и Япония хотят реализовать несколько совместных проектов по разведке российской нефти, однако США при помощи санкций могут помешать этим планам. Например, японские компании намерены осуществить проект по разведке черного золота на Дальнем Востоке, а американское Казначейство поддерживает санкции, несмотря на желание многих международных компаний заключать сделки с российскими энергокомпаниями. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников.

Речь идет о нескольких последний договоренностях между «Роснефтью» и Японией. В частности, в конце 2016 года было подписано соглашение с консорциумом японских компаний в составе Marubeni Corporation, Japan Oil, JOGMEC и Inpex Corporation об основных условиях совместной работы по разведке, разработке и добычи нефти на газа на лицензионном участке в шельфовой зоне России в Японской море. Кроме того, не так давно Москва и Токио договорились активизировать проработку проекта строительства газопровода «Сахалин — Хоккайдо» на уровне хозяйствующих субъектов.

Однако США выступают против реализации этих планов. Как объяснил собеседник изданию, возражения заключаются в том, что союзники G7 не могут забывать о санкциях, то есть не должны разрешать своим компаниям выполнять проекты, над которыми из-за антироссийских санкций не могут работать американские предприятия.

Япония, со своей стороны, считает, что проекты с российской энергетической компанией — это не игнорирование санкций, так как японский консорциум не являлся конкурентом американским компаниям, сказал источник. Японской министерство экономики, торговли и промышленности, а также Минфин США не стали комментировать ситуацию.

Издание отмечает, что политическое давление со стороны США может привести к тому, что Япония попадет «в немилость американских санкций в отношении России». В то же время пока японский консорциум объединяется с американской Exxon, китайские, индийские и европейские компании продолжают сотрудничать с Россией по множеству проектов. Так, в прошлом месяце в Пекине китайская Gas Group закрыла сделку на $1,1 млрд по покупке доли в одном из подразделений «Роснефти». А итальянская компания Eni планирует начать разведочное бурение с «Роснефтью» на Черном море уже этим летом.

Напомним, что в марте 2014 года США, считающие Россию виновной в «подрыве территориальной целостности Украины», ввели антироссийские санкции. Они были применены как в отношении ряда граждан РФ, так и в отношении организаций. Потом к этим мерам присоединись Канада, Евросоюз и другие страны. Позднее санкционный режим продлили.

Сейчас в Конгрессе СЩА обсуждается возможность ужесточения санкций против России, а вернее против ТЭК РФ. Однако американские корпорации ExxonMobil и Chevron не поддерживают стремление властей ужесточить ограничительные меры в отношении РФ. По мнению энергогигантов, это может привести ко всемирной остановке нефтегазовых проектов с участием российских компаний. В частности, ExxonMobil и Chevron недовольны пунктами, где запрещается заниматься бизнесом с российскими гражданами и компаниями, подпадающими под санкции. Дело в том, что такие ограничения могут напрямую затронуть проекты ExxonMobil в штате Нью-Мексико и в канадской Альберте, где «Роснефть» имеет доли. Также ранее ИА REGNUM передавало, что в результате введения новых санкций на место американских компаний во многих проектах могут прийти российские и китайские компании.

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