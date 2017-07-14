Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект об индексации акцизов

Москва, , 14:36 — REGNUM Законопроект о повышении ставок на подакцизные товары в 2020 году Госдума РФ приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Документ в нижнюю палату парламента внесло правительство РФ. По предложению авторов, размер ставок акцизов в 2020 году должен быть увеличен на уровень инфляции, который по прогнозам Минэкономразвития составит 4%. Благодаря такой мере, в бюджет поступит на 56,2 млрд рублей больше, отмечают авторы законопроекта.

В 2018—2019 годах ставки акцизов на подакцизные товары сохранятся неизменными. При этом акцизы на сигареты и папиросы в первом полугодии 2018 года вовсе сохранятся на уровне 2017 года. Таким образом, они составят 1562 руб. за 1 тыс. штук + 14,5% расчетной стоимости исходя из максимальной розничной цены. Как напоминал в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении замминистра финансов РФ Илья Трунин, ставки акцизов на алкоголь уже заморожены на одном уровне до 2019 года.

Согласно законопроекту, в 2020 году также изменится порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Речь идет о добыче газа организациями-собственниками объектов Единой системы газоснабжения, а также аффилированными с ними компаниями. Для них в 2020 года ставка налога составит на 280 рублей за 1 тыс. кубометров больше, чем была ранее. Благодаря такой мере, в бюджете окажется на 115,2 млрд рублей больше.

Минфин также продлевает действие повышенной ставки налога при добыче нефти до конца 2020 года, а не до конца 2019 года, как планировалось ранее. Нефтедобытчики будут и дальше уплачивать на 428 рублей больше за каждую тонну нефти. Продление действия повышенной ставки налога на добычу нефти принесет в бюджет дополнительные 207,3 млрд. рублей, считают в правительстве.

Ко второму чтению профильный комитет добавил в документ поправку, которая позволяет перевести дату уплаты налог с доходов, по которым не удержаны суммы подоходного налога и сведения о которых представлены в налоговые органы в 2016 году. Налогоплательщики, получившие такие доходы, смогут уплатить не 1 декабря 2017 года, как предполагалось ранее, а 1 декабря 2018 года.

«Дело в том, что это идет из поправок, которые мы принимали в 2016 году и в этом году они заработали первый раз. И очень важно сейчас непосредственно защитить людей», — объяснил необходимость поправки глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Госдума планирует рассмотреть документ в третьем, финальном чтении на предпоследнем пленарном заседании Госдумы весенней сессии 19 июля.