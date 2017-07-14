Милонов предложил заблокировать приложения для онлайн-знакомств

Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил Роскомнадзору заблокировать на территории России работу специальных приложений для онлайн-знакомств. По мнению Милонова, эти сетевые инструменты используются для организации проституции.

Как сообщается на странице парламентария в соцсети, соответствующую просьбу Виталий Милонов сформулировал в письме в адрес Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Как пишет депутат, такие приложения превратились в «площадки для промискуитета и занятия проституцией», с помощью которых преступные группы занимаются организацией оказания интимных услуг.

«По предварительным данным, около трети зарегистрированных пользователей оказывают возмездные услуги сексуального характера», — заявил депутат.

Особую опасность, по мнению единоросса, представляет то, что подобными приложениями могут воспользоваться дети, «представления которых об отношениях между мужчиной и женщиной могут быть сломаны благодаря попустительству греху и похоти на этих площадках».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Милонов обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с предложением запретить рекламу операций по увеличению женской груди. В Госдуме высмеяли это предложение коллеги.

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