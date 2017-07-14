Минобороны опубликовало документы к 25-летию грузино-осетинского конфликта

Москва, , 14:29 — REGNUM Минобороны РФ опубликовало подборку документов о миротворческой операции в Южной Осетии. Публикация архивных документов приурочена к 25-й годовщине со дня начала первой в истории миротворческой операции российских Вооруженных сил.

Документы свидетельствуют о ходе сложнейшего процесса урегулирования Юго-осетинского конфликта, с ними можно ознакомиться в специализированном разделе сайта Минобороны РФ, говорится в сообщении военного ведомства

Опубликованы оперативные сводки, докладные записки, справки, доклады, протоколы заседаний комиссий, а также переписка должностных лиц.

Эти документы помогут объективно оценить непростую обстановку на южных рубежах России в начале 90-х годов прошлого века. Проект подготовлен совместно с Центральным архивом МЧС РФ.

В Минобороны РФ отметили, что эта операция стала одной из самых успешных миротворческих миссий в мире: тогда к мирной жизни вернулись десятки тысяч семей. Также в разделе можно прочесть копии первых отчетов о работе смешанной контрольной комиссии (СКК), которую возглавлял Сергей Шойгу.

14 июля 1992 года российские миротворцы в соответствии с Дагомысским соглашением вошли в Южную Осетию для урегулирования конфликта с Грузией. В состав миротворческой миссии также вошли североосетинский и грузинский батальоны.