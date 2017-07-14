Макрон поблагодарил США за вмешательство в войну 100 лет назад

Париж, , 14:31 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил США за помощь, оказанную союзникам в Первой мировой войне, сообщает 14 июля Press Association.

Благодарность Соединенным штатам от Франции была передана президенту Дональду Трампу, который находится с визитом в Париже.

Визит приурочен к празднованию 100-летия вступления США в Первую мировую войну, а также ко дню взятия Бастилии — национальному празднику во Франции.

Лидер Соединенных Штатов был почетным гостем на празднике, повсюду развивались государственные флаги США и Франции. После своих речей главы государств обнялись.

Напомним, день взятия Бастилии — главный государственный праздник Франции. Данное историческое событие произошло 14 июля 1789 года и стало символом начавшейся Великой французской революции.

Первая Мировая война началась в августе 1914 года. Соединенные Штаты вступили в нее на стороне стран Антанты лишь в 1917 году, когда исход ее, по мнению большинства историков, был предрешен: Германия агонизировала.

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