Власти Турции огорчены встречей экс-муфтия Киргизии с Фетхуллахом Гюленом

Бишкек, , 14:18 — REGNUM Прошедшая в США встреча бывшего главы Духовного управления мусульман Киргизии Чубака ажы Жалилова с лидером турецкой оппозиции в изгнании Фетхуллахом Гюленом огорчила власти Турции. Об этом заявил посол Турции в Бишкеке Метин Кылыч сегодня, 14 июля, на пресс-конференции.

Дипломат заострил внимание на том, что после попытки госпереворота в Турции, организованного турецкими военными год назад, политики и видные общественные деятели других стран отказываются от переговоров с Гюленом.

Метин Кылыч отметил, что сейчас на территории Киргизии проживают около 3500 сторонников беглого турецкого оппозиционера. «Они после переворота прибыли сюда из Турции, Пакистана и африканских стран», — уточнил посол.

Также он сообщил о том, что власти Турции одобряют переименование сети турецких лицеев «Себат», основателем которой считается Феттулах Гюлен, в «Сапат».

По мнению дипломата, изменение устава и вхождение Минобразования Киргизии в состав учредителей этих образовательных учреждений позволит эффективнее предотвращать участие кого-либо из преподавателей и выпускников «Сапата» в террористической деятельности.

«Наше основное желание — чтобы эти учебные заведения контролировали, и велась работа по выявлению членов организации, причастной к Гюлену. Эта организация очень опасна тем, что она набирает детей из малообеспеченных семей и вербует их в свои ряды. После окончания обучения «гюленовцы» устраивают их на высокие посты в госучреждениях для того, чтобы те работали в интересах их организации», — резюмировал Метин Кылыч.

ИА REGNUM напоминает, что турецкие власти обвиняют исламского богослова и лидера оппозиции в изгнании Феттулаха Гюлена в организации попытки государственного переворота, основной движущей силой которого должны были стать военные — в мятеже принимали участие, в том числе, представители командования армии, ВВС и флота Турции.