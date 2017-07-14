Законопроект о курортном сборе прошел второе чтение Госдумы

Москва, , 14:17 — REGNUM Законопроект о проведении в некоторых регионах РФ эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ был внесен в Госдуму правительством. Авторы предлагают провести пилотный проект по введению курортного сбора на пять лет в некоторых регионах страны. Среди них Крым, а также Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.

Как заявил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, о желании принять участие в эксперименте также заявляли губернатор Иркутской области Сергей Левченко, а также представители республики Бурятии и Забайкальского края. Ранее о желании присоединиться к проекту говорил также губернатор Тверской области Игорь Руденя. Однако расширять список участников эксперимента депутаты не намерены.

«На заседании комитета мы приняли решение не расширять круг субъектов. Главной задачей проведения эксперимента является создание рамочного закона, который предоставит максимальные права субъектам и муниципалитетам для того, чтобы отработать механизм его функционирования. Дальше уже можно будет решать вопрос, распространять ли этот закон и если да, то как», — рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Курортный сбор коснется туристов, которые провели в перечисленных регионах более 24 часов. Платеж будет начисляться за каждый день проживания в регионе.

Ко второму чтению профильный комитет существенно доработал законопроект. Так, например, ставку сбора на первый год проведения эксперимента предлагается сократить в два раза. Изначально правительство предлагало ограничить максимальный размер платеж 100 рублями в сутки, однако ко второму чтению депутаты договорились, что первый год туристы смогут платить не более 50 рублей сутки. При этом окончательный размер ставки будет определять муниципалитет. У него есть право изменять ставку в зависимости от сезонности и количества отдыхающих. Законопроект также позволяет регионам и муниципалитетам установить нулевую ставку сбора.

Собранные средства пойдут в муниципальные бюджеты. Причем, в первый год проведения эксперимента туда поступит не менее 70% средств, собранных в ходе введения сбора. Оставшиеся 30% уйдут в региональные бюджеты для финансирования администрирования и ввода сбора. С 2019 года в муниципальные бюджеты будут направляться все 100% средств от сбора.

Порядок сбора каждый субъект прописывает отдельно в дополнительном законе. Такие нормативные акты регионы должны принять до 1 декабря 2017 года. При этом, начинать взимать сбор регионы смогут не ранее 1 мая 2018 года.

В этом же законе регионы также должны определиться с порядком работы оператора курортного сбора, который будет собирать средства и перечислять их в муниципальный бюджет. За целевым использованием собранных средств проследит Общественный совет, в который войдут представители операторов курортного сбора, а также общественных и экспертных организаций, действующих на территории проведения эксперимента.