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Минфин: Акцизы на крепкий алкоголь в 2018 г. повышать не планируется

Политика

«Нет, конечно»

Москва, 14 июля 2017, 14:17 — REGNUM  Повышения акцизов на крепкий алкоголь в Российской Федерации в 2018 г. не планируется. Об этом, как передает «Агентство Москва», заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Нет, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Сазанов добавил, что индексация акцизов на крепкий алкоголь планируется в 2020 г. и только на уровне инфляции.

10 июля газета «Известия» сообщила, что Минздрав РФ в Стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2020 г. предлагает ввести ограничения на скрытую рекламу алкоголя в фильмах, телепередачах и печатных иллюстрациях, пишет

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Акцизы на алкогольную продукцию