Макрон: Ничто и никогда не расколет отношения США и Франции

Париж, , 14:10 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 14 июля, что ничто и никогда не расколет отношения между Францией и США, сообщает Europe1.

С подобным заявлением глава Елисейского дворца выступил по итогам военного парада в честь Дня взятия Бастилии, на котором присутствовал глава Белого дома Дональд трамп.

«Мы нашли верных союзников, друзей, которые пришли нам на помощь», — отметил глава Елисейского дворца. «США были одними из них.

Помимо праздноввения национального дня Французской республики, глава Белого дома принял участие и в церемонии празднования столетения вступление США в Первую Мировую войну.

«Именно поэтому нас ничто никогда не разделит», — подчеркнул глава Франции, добавив, что присутствия четы Трамп является «признаком дружбы, преодолевающей время».

«Я хотел бы поблагодарить их за тот выбор, который был сделан 100 лет назад», — резюмировал он.