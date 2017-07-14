Лондон впервые признал связанные с Brexit финансовые претензии ЕС

Лондон, , 14:00 — REGNUM Признание финансовых обязательств перед Европейским союзом в связи с решением прекратить членство в ЕС впервые признано британским руководством, пишет The Financial Times.

Отмечается, что факт признания содержится в письменном заявлении британского правительства, направленном 13 июля на рассмотрение в парламент. В заявлении говорится о финансовой стороне Brexit.

Согласно документу, правительство Великобритании считает, что Лондон имеет обязательства перед ЕС. Однако и у ЕС есть обязательства перед Лондоном. Авторы подчеркивают, что с этой проблемой необходимо разобраться.

В заявлении, под которым стоит подпись заместителя министра по делам Brexit Джойса Энелэя, говорится:

«Правительство хорошо понимает, что мы будем работать с ЕС для определения справедливого урегулирования прав и обязанностей Великобритании в связи с выходом из Евросоюза».

Напомним, решение о выходе Великобритании из состава ЕС было принято в результате референдума в июне 2016 года. В связи с Brexit Брюссель требует финансовых компенсаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня британское правительство в рамках Brexit опубликовало законопроект, аннулирующий законодательство наднационального объединения на территории Великобритании, неофициально его называют «Билль об отмене».

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