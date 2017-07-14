МИД Украины: Мы вводим биометрический контроль вместо виз с РФ

Киев, , 14:00 — REGNUM Визовый режим для граждан России создал бы «значительные проблемы» для Украины, заявил 14 июля глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает «Украинская правда».

По его словам, биометрический контроль для всех иностранцев, прибывающих на Украину, был введен потому, что введение визового режима с Россией не дало бы «того эффекта», к которому «стремится» правительство Украины.

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Климкин отметил, что биометрический контроль за иностранцами — это только первый шаг, в дальнейшем правительство будет отслеживать их передвижение на территории Украины.

«Эта система (контроль за гражданами РФ) будет осуществляться постепенно, стадия за стадией», — сказал глава МИД Украины.

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Он отметил, что решение о биометрическом контроле за иностранцами было поддержано «друзьями и партнерами» Украины.

Напомним, 10 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство усилит меры безопасности на границе, введя обязательный биометрический контроль за всеми иностранными гражданами, въезжающими на Украину.

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