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Путин поручил уменьшить страховые взносы для аниматоров

Политика

Изменения должны быть внесены до 1 сентября 2017 года

Москва, 14 июля 2017, 13:55 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству страны обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих предоставление льгот для российских организаций индустрии анимационного кино. Об этом сообщет в пятницу, 14 июля, РИА «Новости».

В поручении говорится: «Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих распространение на организации индустрии анимационного кино пониженных тарифов страховых взносов, применяемых для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий».

Изменения должны быть внесены до 1 сентября 2017 года.

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