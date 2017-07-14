Путин поручил уменьшить страховые взносы для аниматоров

Москва, , 13:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству страны обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих предоставление льгот для российских организаций индустрии анимационного кино. Об этом сообщет в пятницу, 14 июля, РИА «Новости».

В поручении говорится: «Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих распространение на организации индустрии анимационного кино пониженных тарифов страховых взносов, применяемых для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий».

Изменения должны быть внесены до 1 сентября 2017 года.