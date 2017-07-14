МИД Турции: Эрдоган планирует совершить визит в страны Персидского залива

Анкара, , 13:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание посетить страны Персидского залива для обсуждения разворачивающегося там дипломатического кризиса, сообщает Reuters

С таким заявлением 14 июля выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Все наши усилия направлены на нахождение решение, которое бы соответствовало законам братских отношений», — отметил дипломат в ходе общения с журналистами после переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани.

Напомним, страны Персидского залива Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, а также Египет разорвали отношения с Катаром в начале июня.

Официальным поводом для дипломатической блокады стало обвинение государства в финансировании террористических группировок, в частности, «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и вмешательстве во внутренние дела других стран. Позднее Дохе был предъявлен список условий, названных Катаром невыполнимым.

В свою очередь, Турция выступила с критикой подобного ультиматума, среди которых закрытие телеканала «Аль-Джазира» и закрытие турецкой военной базы. Более того, Анкара направила 200 грузовых самолетов с продовольствием в Катар ввиду того, что соседние с ним страны закрыли свои воздушное сообщение.

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