МИД РФ: США отказались выдать визы российским дипломатам

Москва, , 13:31 — REGNUM Власти США отказываются выдавать визы дипломатам Российской Федерации, которых Москва планирует отправить вместо высланных из страны сотрудников посольства. Об этом заявила в пятницу, 14 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов. Видеотрансляция брифинга велась на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Facebook.

«Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», — сообщила представитель МИД РФ.

При этом Захарова добавила, что изъятые в США объекты российской дипсобственности по-прежнему не возвращены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 г. уходящий глава Белого дома Барак Обама подписал указ о введении ограничительных мер против РФ за якобы имевшее место вмешательство «российских хакеров» в президентские выборы в США. Одновременно с этим власти США выслали из страны 35 российских дипломатов.

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