Перехваты за неделю: ВВС РФ поднимались в воздух шесть раз

Москва, , 13:26 — REGNUM За минувшую неделю российские летчики осуществили шесть перехватов иностранных воздушных судов у границ России, нарушений воздушного пространства РФ не произошло, говорится в инфографике, опубликованной Министерством обороны России 14 июля.

По данным Минобороны, вдоль российских границ разведку проводили 20 летательных аппаратов других стран. Кроме того, над территорией РФ выполнила наблюдательный полет совместная миссия Польши и Словакии.

За указанный период российские военные в рамках Договора по открытому небу провели три инспекции на территории США и Норвегии, по Венскому документу 2011 года — в Испании.

Неделей ранее российские истребители поднимались на перехват «чужих» самолетов четыре раза. За неделю с 26 июня по 2 июля истребители ВВС РФ поднимались в небо шесть раз (15 разведывательных вылетов у границ России), а с 16 по 22 июня — 14 раз, тогда было зафиксировано 23 разведывательных полета.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рост активности иностранных военных самолетов у границ России — это «обычное дело», и это процедура «идентификации самолетов».

Тогда же в конце июня произошел инцидент с самолетом министра обороны Сергея Шойгу, который летел в Калининград. 21 июня истребитель F-16 польских ВВС приблизился к борту министра, между ним и самолетом Минобороны встал истребитель Су-27 из эскорта.

В Брюсселе пояснили, что не знали о нахождении на борту самолета министра обороны России, а истребители НАТО были подняты, чтобы идетифицировать самолет.