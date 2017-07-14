В офисе украинских «Вестей» идет обыск

Киев, , 13:25 — REGNUM Сотрудники спецслужб Украины проводят обыск в офисе украинского издания «Вести». Работа редакции остановлена, об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 июля на сайте издания.

«В редакцию медиа-холдинга «Вести» нагрянули с обыском службы во главе с главным военным прокурором Анатолием Матиосом. В настоящий момент работа редакционного офиса заблокирована», — отмечают сотрудники холдинга.

Подробности не сообщаются. Вместе с тем пресс-секретарь МВД Украинына своей странице в Facebook информирует о проведении следственных действий «в отдельных офисных помещениях ТРЦ «Гулливер». Именно в этом торговом центре находится редакция «Вестей».

Шевченко отметил, что обыск ведут оперативники департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Генпрокуратуры. Он принес извинения за временные неудобства посетителям комплекса и пригласил журналистов на брифинг в МВД, не упоминая при этом об издании «Вести».

Напомним, что обыски в редакции украинских «Вестей» проходили и ранее. Газета имеет наибольший тираж среди ежедневных изданий Украины — 350 тыс. экземпляров. Ранее ее главным редактором был Игорь Гужва, ныне возглавляющий редакцию сетевого издания «Страна.UA».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно о задержании Игоря Гужвы в Киеве по подозрению в коррупции. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что речь идет о получении редактором денежной суммы в обмен на неразмещение компрометирующих сведений об одном из действующих политиков. 26 июля Гужва был отпущен под залог.

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