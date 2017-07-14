Рязанский облсуд оставил бывшего зампреда правительства под стражей

Рязань, , 13:20 — REGNUM Рязанский областной суд оставил в силе решение об аресте бывшего заместителя председателя правительства региона Владимира Трушкина. Как 14 июля сообщает пресс-служба суда, экс-чиновник пробудет под арестом до 27 августа.

«Решением суда апелляционной инстанции постановление Советского районного суда г. Рязани оставлено без изменения», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Трушкин обвиняется в получении взятки в 80 тысяч рублей. Эти деньги, по версии следствия, он получил от представителя строительной фирмы, которому обещал покровительство.

Следователи считают, что деньги Владимир Трушкин получил в 2015 году, занимая пост первого заместителя главы администрации Рязани.

Заседание по избранию меры пресечения прошло 30 июня. СМИ сообщили о том, что Владимир Трушкин признал свою вину. Однако судью убедили доводы обвинения о том, что чиновник может скрыться от правосудия или помещать следствию, поэтому бывший зампред правительства был помещен под арест.

Сейчас в Рязани в суде рассматривается дело бывшего главного архитектора Рязани, которая также обвиняется в получении взяток от представителя строительной фирмы. Наталья Харибутова обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах»).

Следствие считает, что экс-архитектор Рязани в 2014 и в 2016 году получила от директора строительной фирмы билеты на курорты Таиланда, Малайзии и Турции. Летала отдыхать она вместе со своей дочерью. Кроме того, бизнесмен оплачивал и гостиницу, и доставку из Рязани в Москву и обратно. Общая сумма взяток составила 2,6 млн рублей. За это главный архитектор города обещала покровительство фирме.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший зампред рязанского правительства признался в получении взятки